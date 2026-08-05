കൊച്ചി: മാസപ്പടിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ വിജയന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന 2 പ്രതികൾക്ക് കൂടി ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ഷഹിൻ, നിതിൻ രാജ് എന്നിവർക്കാണ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
ഇതോടെ കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികൾക്കും ജാമ്യം ലഭിച്ചു. 68 ദിവസത്തിലേറെയായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നതും കേസ് അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തിയതും പരിഗണിച്ച് നേരത്തെ കേസിലെ 13 പ്രതികൾക്കും ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയ് 27നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ വീട്ടിൽ ഇഡി മിന്നൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത്. റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേയായിരുന്നു സിപിഎം പ്രവർത്തകർ കല്ലുകൾ, ഇഷ്ടികകൾ, മരക്കഷ്ണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഇഡി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം ആക്രമിച്ചത്.