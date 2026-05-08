Kerala

"സിപിഐയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് സ്ഥാനം വേണം"; ബിനോയ് വിശ്വം

"സർക്കാരിനെ തിരുത്തേണ്ട ഘട്ടത്തിലെല്ലാം സിപിഐ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്"
CPI needs the post of Deputy Leader of the Opposition says Binoy Vishwam

ബിനോയ് വിശ്വം

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഐക്ക് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് സ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബിനോയ് വിശ്വം. സാങ്കേതികമായ തടസങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും മുൻപും ഇത്തരത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സിപിഎം ആണ്. സർക്കാരിനെ തിരുത്തേണ്ട ഘട്ടത്തിലെല്ലാം സിപിഐ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരേ പരസ്യമായി തന്നെ സിപിഐ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആശാ വർക്കർമാരുടെ സമരം, പിഎം ശ്രീ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായെന്നും സിപിഐ ആരോപിക്കുന്നു.

CPM
cpi
binoy viswam
