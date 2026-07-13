സിപിഎം കണ്ണൂർ‌ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി കെ.കെ. രാഗേഷിനെ നിയമിച്ചത് ചട്ടവിരുദ്ധം; എം.എ. ബേബിക്ക് കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി കെ.കെ. രാഗേഷിനെ നിയമിച്ചത് പാർട്ടി ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജില്ലയിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബിക്ക് കത്തയച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അംഗമാകാത്ത രാഗേഷിനെ നിയമിച്ചത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പരാതിയിൽ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ രാഗേഷിനെ നിയമിച്ചത് കമ്മിറ്റി അംഗം എന്ന നിലയ്ക്കാണെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വിശദീകരണം നൽകി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ടായ തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ രാഗേഷിനെതിരേ ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വിമർശനം നടത്തിയിരുന്നു. രാഗേഷ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ അർഹനല്ലെന്നായിരുന്നു വിമർശനം ഉയർന്നത്. ഇതിനു പിന്നാലയൊണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.