ആർ. സുഗതനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വിലങ്ങ് വച്ചില്ല, ഇത് ഇരട്ടനീതി; വിമർശനവുമായി സിപിഎം നേതാവ് വി. ജോയ്

തിരുവനന്തപുരം: കാപ്പ കേസിൽ കരുതൽ തടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതനെ പൊലീസ് വിലങ്ങുവച്ചില്ലെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി. ജോയ്.
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇരട്ടനീതിയാണെന്നു പറഞ്ഞ വി. ജോയ് ബിജെപിയെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുഗതനും ബിജെപിക്കും എല്ലാ സംരക്ഷണവും സർക്കാർ നൽകുന്നുവെന്നും ബിജെപിയാണെങ്കിൽ എന്ത് സഹായവും സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഐ.പി. ബിനു അടക്കമുള്ള സിപിഎം നേതാക്കളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൈയിൽ വിലങ് വയ്ക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.