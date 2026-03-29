കൊച്ചി: സൈബര് അധിക്ഷേപത്തിന് പരാതി നല്കി രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് പ്രതിയായ ബലാത്സംഗ കേസിലെ രണ്ട് അതിജീവിതമാര്. രാഹുലിന്റെ സുഹൃത്ത് ഫെന്നി നൈനാനെതിരേയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ അതിജീവിത പരാതി നല്കിയത്. പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും പരാതികളില് കേസ് എടുക്കുക.
മൂന്നാം കേസിലെ അതിജീവിത രണ്ടു പരാതികള് നല്കി. ഈ പരാതിയില് നിയാസ് മലബാറി അടക്കമുള്ളവര്ക്ക് എതിരേയും പരാമര്ശമുണ്ട്. കര്ശന നടപടി എടുക്കാന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി നിര്ദേശം നല്കി. പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കേസ് എടുക്കും. ആദ്യ പരാതി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി അന്വേഷിക്കും.