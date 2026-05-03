അനുമതിയില്ലാതെ സർക്കാരിനെതിരേ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു; എൻ. പ്രശാന്ത് ഐഎഎസിനെതിരേ വീണ്ടും അച്ചടക്ക നടപടി

ഇത് എട്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് പ്രശാന്തിനെതിരേ സർക്കാർ നടപടി എടുക്കുന്നത്
disciplinary action again against n prashanth ias

തിരുവനന്തപുരം: എൻ. പ്രശാന്ത് ഐഎഎസിനെതിരേ വീണ്ടും അച്ചടക്ക നടപടി. അനുമതിയില്ലാതെ മാധ്യമങ്ങളോട് സർക്കാരിനെതിരേ സംസാരിച്ചതിനാണ് നടപടി. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് എൻ. പ്രശാന്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്.

ഇത് എട്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് പ്രശാന്തിനെതിരേ സർക്കാർ നടപടി എടുക്കുന്നത്. നിലവിൽ പ്രശാന്ത് സസ്പെൻഷനിലാണ്. റിവ്യൂകമ്മിറ്റി ചേരാനിരിക്കെയാണ് 8-ാമത്തെ തവണ നടപടി എടുത്തത്.

ഡോ. എ ജയതിലകിനെതിരേ ആരോപണമുന്നയിച്ചതിന്‍റെ പേരിലാണ് പ്രശാന്തി‍നെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ജയതിലകിനെതിരേ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കടുത്ത വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചത്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2024​ നവംബര്‍ 11 നാണ്​ പ്രശാന്തിനെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിൽ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെയും ഇതേ ദിവസം​ സസ്പെൻഡ്​ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ​ന്‍റെ സസ്​പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച സർക്കാർ പ്രശാന്തി​​നെതിരായ നടപടി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നീട്ടുകയായിരുന്നു.

