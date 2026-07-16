ഗുരുവായൂരിൽ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ദമ്പതികൾക്ക് പരുക്ക്; വീട് തകർന്നു

ഗുരുവായൂർ: വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ദമ്പതികൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു. ഗുരുവായൂരിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11.30ഓടെയാണ് സംഭവം. കുട്ടപ്പൻ (70), ഭാര്യ എന്നിവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. രാത്രി 11ന് ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജിലൂടെ കനത്ത പുക വരികയായിരുന്നു. പുക ശ്വസിച്ചതോടെ ശ്വാസതടസം നേരിട്ട ഇവർ സഹായത്തിനായി അയൽക്കാരെ വിളിച്ചു.
ഇതിനു പിന്നാലെ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. ഫ്രിഡ്ജ് പൂർണമായി തകരുകയും വീടിന്റെ ചുമരുകളും ജനലുകളും വിണ്ടുകീറുകയുമായിരുന്നു.
പരുക്കേറ്റ ദമ്പതികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേന പറഞ്ഞു.