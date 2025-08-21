Kerala

''വ‍്യാജൻ എന്ന പേര് മാറി കോഴിയായി, കേരളത്തിന് അപമാനം'': ഇ.എൻ. സുരേഷ് ബാബു

റീൽസിലൂടെ വളർന്ന നേതാവാണിയാളെന്നും ഇവർ നാടിന്‍റെ നേതൃത്വമായാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതിയെന്നും സുരേഷ് ബാബു ചോദിച്ചു
e.n. suresh babu demands action against youth congress leader

ഇ.എൻ. സുരേഷ് ബാബു

Updated on

പാലക്കാട്: യുവരാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെതിരേ നടി റിനി ആൻ ജോർജ് ഉയർത്തിയ ആരോപണത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയാറാവണമെന്ന് സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ.എൻ. സുരേഷ് ബാബു. റീൽസിലൂടെ വളർന്ന നേതാവാണിയാളെന്നും ഇവർ നാടിന്‍റെ നേതൃത്വമായാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതിയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

വ‍്യാജനെന്ന പേര് മാറി യുവനേതാവിന് കോഴിയെന്ന പേരായെന്നും കേരളത്തിനു തന്നെ അപമാനമാണ് ഈ ജനപ്രതിനിധിയെന്നും സുരേഷ് ബാബു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഘടനാ ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ നിന്നു മാറ്റി നിർത്താൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയാറാവണമെന്നും, ഇത്തരക്കാരെ ചാനലുകൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ വനിതാ ആങ്കർമാരെ ഇരുത്തരുതെന്നും സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.

e.n. suresh babu demands action against youth congress leader
ഏതോ യുവനേതാവിൽ നിന്ന് ദുരനുഭവമുണ്ടായെന്ന് നടി റിനി ആൻ ജോർജ്

സംസ്ഥാനത്തെ യുവ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൽ നിന്നു ദുരനുഭവമുണ്ടായെന്നായിരുന്നു നടി റിനി ആൻ ജോർജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മൂന്നര വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപായിരുന്നു ദുരനുഭവമുണ്ടായതെന്നും പല തവണ വിലക്കിയിട്ടും അതു തുടർന്നുവെന്നായിരുന്നു നടിയുടെ ആരോപണം.

CPM
palakad

Trending

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com