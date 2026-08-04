എൻജിൻ പണിമുടക്കി; റോ റോ കടലിലേക്ക് ഒഴുകി, കൊച്ചുകുട്ടികളടക്കം 50 യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

വൈപ്പിൻ: എൻജിൻ തകരാറിലായി നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയ റോ റോയിൽ കുടുങ്ങിയ കൊച്ചുകുട്ടികളടക്കമുള്ള അമ്പതോളം യാത്രക്കാരെ ഫിഷറീസ് മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറോടെയാണ് സംഭവം.
ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വൈപ്പിനിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുകയായിരുന്ന കെഎസ്ഐഎൻസിയുടെ റോ റോയാണ് എൻജിൻ തകരാറിനെ തുടർന്ന് കപ്പൽച്ചാലിലൂടെ കടലിലേക്ക് ഒഴുകിയത്. എൻജിൻ പ്രവർത്തനരഹിതമായതോടെ റോ റോയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വൈപ്പിൻ ഫിഷറീസ് മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം പട്രോൾ ബോട്ടുമായി സ്ഥലത്തെത്തി. റോ റോയെ പിന്തുടർന്ന സംഘം വടം ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമായി തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് യാത്രക്കാരെയെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി കരയിൽ ഇറക്കി.
സംഭവസമയത്ത് ഒമ്പത് കാറുകളും ഒരു ട്രാവലറും അമ്പതോളം ബൈക്കുകളും 50 യാത്രക്കാരുമാണ് റോ റോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫിഷറീസ് സംഘത്തിന്റ് സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്. സബ് ഇൻസ്പെക്റ്റർ ഷിജു, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ സി.കെ. വിഷ്ണു, ബോട്ട് സ്രാങ്ക് അജയൻ, ഡ്രൈവർ ഷാജി, സീ റെസ്ക്യൂ ഗാർഡുമാരായ ഷെല്ലൻ, ഉദയൻ, വിനു, ജിപ്സൺ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.