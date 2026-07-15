Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പനി മരണം; തിരുവനന്തപുരത്ത് 38 കാരി മരിച്ചു

പനിയെത്തുടർന്നുണ്ടായ അണുബാധയായിരിക്കാം മരണകാരണമെന്നാണ് നി​ഗമനം
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എലിസബത്ത്

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പനി മരണം. ഏരൂർ വിളക്കുപാറ ആയിരുനെല്ലൂർ ഷാജി ഭവനത്തിൽ എലിസബത്ത് (38) ആണ് മരിച്ചത്. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയാണ് ഇവർ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പനി ബാധിച്ച് യുവതി ഇടമണിലെ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടിയത്. രോ​ഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ, എലിസബത്തിനെ തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.

മെഡിക്കൽ കോളെജിൽ വച്ചാണ് മരണം. പനിയെത്തുടർന്നുണ്ടായ അണുബാധയായിരിക്കാം മരണകാരണമെന്നാണ് നി​ഗമനം. സംഭവത്തിൽ ഏരൂർ പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

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