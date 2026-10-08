Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ പകർച്ചവ്യാധി; 5 പൊലീസുകാർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു

ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പൊലീസുകാർക്കാണ് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്
Fever is spreading at Cliff House

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ പകർച്ചവ്യാധി; 5 പൊലീസുകാർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു

ക്ലിഫ് ഹൗസ്‌ - file image

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തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പൊലീസുകാർക്ക് പനി പടർന്നു പിടിക്കുന്നു. അഞ്ചു പൊലീസുകാർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പൊലീസുകാർക്കാണ് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർവരെ സംസ്ഥാനത്ത് 11,281 പേർക്കാണ് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 42 പേർ മരിച്ചു. 2025ൽ ആകെ 10,886 പേർക്കായിരുന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അന്ന് 56 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ജൂണിലാണ് ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 1,802 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 15 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

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