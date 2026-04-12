Kerala

കോളെജ് ഡേയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർക്ക് പിഴ ചുമത്തി സർക്കുലർ; സംഭവം ചർച്ചയായതോടെ പിൻവലിക്കാൻ വിസിയുടെ നിർദേശം

കോളെജ് ഡേയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർക്ക് 700 രൂപ വരെയാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്
Updated on

തിരുവനന്തപുരം: കോളെജ് ഡേയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർക്ക് പിഴ ചുമത്തി സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി തിരുവനന്തപുരം ഐഎംഡിആർ കോളെജ്. സംഭവം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചതോടെ സർക്കുലർ പിൻവലിക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് വിസി ആവശ‍്യപ്പെട്ടു.

ഉത്തരവിറക്കാനിടയായ സാഹച‍ര‍്യം വിശദമാക്കണമെന്നും കേരള സർവകലാശാല വിസി പറഞ്ഞു. കോളെജ് ഡേയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർക്ക് 700 രൂപ വരെയാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്. പിഴ നൽകാത്ത പക്ഷം ഹാൾടിക്കറ്റ് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ജെ.ബി. രാജനാണ് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയത്. കോളെജ് ഡേയിൽ വിദ‍്യാർഥികളുടെ പൂർണ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ‍്യത്തോടെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടിയെന്നായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പലിന്‍റെ വിശദീകരണം.

thiruvananthapuram
college
fine
Vice Chancellor
day

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com