സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ; പുഴകളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു, നിരവധി നദികളിൽ ഓറഞ്ച്-യെല്ലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുഴകളിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് കേരള ജലസേചന വകുപ്പ് ശനിയാഴ്ച വിവിധ നദികളിൽ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എറണാകുളത്തെ മൂവാറ്റുപുഴ നദി, കൊല്ലത്തെ കല്ലട നദി, കോട്ടയത്തെ മീനച്ചിൽ നദി, മണിമല നദി, പത്തനംതിട്ടയിലെ പമ്പ നദി, അച്ചൻകോവിൽ നദി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. അതേസമയം, മൂവാറ്റുപുഴ നദിയുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാക്കടശ്ശേരി ഭാഗത്ത് യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന നദികളിൽ ആരും ഇറങ്ങുകയോ മുറിച്ചുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ജലസേചന വകുപ്പ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. നദീതീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ താമസക്കാർ അധികൃതർ നിർദേശിക്കുന്ന പക്ഷം സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ സജ്ജരായിരിക്കണമെന്നും വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഇതിനിടെ, കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ജലസംഭരണികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ അണക്കെട്ടുകളുടെ ഷട്ടറുകളും തുറന്നു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മൂഴിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകളിൽ ഒന്ന് തുറന്ന് അധികജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിത്തുടങ്ങി. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പാംബ്ല, കല്ലാർകുട്ടി, മലങ്കര അണക്കെട്ടുകളുടെയും ഷട്ടറുകൾ മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി തുറന്നിട്ടുണ്ട്.
അണക്കെട്ടുകൾക്ക് താഴെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ദുരന്തനിവാരണ അധികൃതരും നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.