കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വരുംദിവസങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട് ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്ന അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ കേരളത്തിൽ തെക്കു-പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ശക്തമാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇതിന്റെ ഫലമായാണ് മഴ കനക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴു ദിവസം അതിശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ജില്ലകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്. കേരള - കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ല.