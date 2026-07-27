Kerala

കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകും

അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദത്തിന്‍റെ സ്വാധീനത്താൽ കേരളത്തിൽ തെക്കു-പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ശക്തമാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇതിന്‍റെ ഫലമായാണ് മഴ കനക്കുന്നത്.
rain alert in kerala

കേരളത്തിൽ മഴ സാധ്യത.

Representative Image
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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വരുംദിവസങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട് ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്ന അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദത്തിന്‍റെ സ്വാധീനത്താൽ കേരളത്തിൽ തെക്കു-പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ശക്തമാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇതിന്‍റെ ഫലമായാണ് മഴ കനക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴു ദിവസം അതിശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്‌. കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ജില്ലകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച യെല്ലോ അലര്‍ട്ടാണ്. കേരള - കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ല.

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