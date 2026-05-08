Kerala

രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും വി.ഡി. സതീശനെയും ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ്

ദീപാ ദാസ് മുൻഷി ഇരുവരെയും വിവരം അറിയിച്ചു
High command summons Ramesh Chennithala and V.D. Satheesan to Delhi

വി.ഡി. സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിൽ മുഖ‍്യമന്ത്രി ചർച്ചകൾ സജീവമായി നിലനിൽക്കെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും വി.ഡി. സതീശനെയും ഹൈക്കമാൻഡ് ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. ദീപാ ദാസ് മുൻഷി ഇരുവരെയും വിവരം അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ ഡൽഹിയിൽ എത്തണമെന്നാണ് നിർദേശം.

അതേസമയം, എഐസിസി നിരീക്ഷകരുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന രേഖ ഒരു മാധ‍്യമം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 63 എംഎൽഎമാരിൽ 47 പേരുടെയും പിന്തുണ കെസിക്കാണെന്നായിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കെപിസിസി അധ‍്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് അടക്കം കെസിക്കാണ് പിന്തുണ നൽകിയതെന്ന് രേഖയിൽ കാണാം. എന്നാൽ പുറത്തുവന്ന രേഖയ്ക്ക് ആധികാരികതയില്ലെന്നായിരുന്നു സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചത്.

congress
UDF
vd satheesan
ramesh chennithala
high command
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com