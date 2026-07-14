2018ലെ പ്രളയം മനുഷ്യനിർമിതമെന്ന ആരോപണം; ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: 2018ൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയം മനുഷ്യ നിർമിതമാണെന്ന ആരോപണത്തിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇതുസംബന്ധിച്ച് മുൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ പേരിൽ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്.
ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിനു പിന്നിലെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തി പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനോട് അന്വേഷണം നടത്താൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചത്.
ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ ആണ് വിഷയം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത്. സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ താൽപര്യത്തിനു വേണ്ടി ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നത് അന്നത്തെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ വൈകിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു കുഴൽനാടന്റെ ആരോപണം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് മുൻ മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പും കുഴൽനാടൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഒന്നാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൽ ജലവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന മാത്യു ടി. തോമസാണ് പ്രളയത്തിനു ഉത്തരവാദിയെന്ന് കൃഷ്ണൻ കുട്ടി ആരോപിക്കുന്നതായിരുന്നു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കം. അതേസമയം അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആരോപണം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. 2018ലെ പ്രളയം മനുഷ്യ ഇടപെടലുകൾ മൂലമല്ല, മറിച്ച് പൂർണമായും പ്രകൃതിദത്തമായ ഘടകങ്ങൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് വിദഗ്ധ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ മാത്യു ടി. തോമസും ആരോപണം നിഷേധിച്ചിരുന്നു.