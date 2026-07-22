തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കടയ്ക്കാവൂരില് നടുറോഡില് യുവതിയെ വെട്ടിപരുക്കേല്പ്പിച്ച് രണ്ടാംഭര്ത്താവ്. കടയ്ക്കാവൂര് സ്വദേശിനി വിജിമോളെയാണ് പ്രതി അനു ഗുരുതരമായി വെട്ടി പരുക്കേൽപ്പിച്ചത്.
വിജിമോളുടെ ഇടതു കൈപ്പത്തി പൂര്ണമായി വെട്ടിമാറ്റി. തലയിലും കാലിലും രണ്ട് വെട്ടേറ്റിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളെജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ് നിലവിൽ യുവതി.
ആറ്റിങ്ങല് കടയ്ക്കാവൂരിൽ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. വിജിമോള് എന്ന യുവതിയെയാണ് രണ്ടാം ഭര്ത്താവും അഞ്ചുതെങ് സ്വദേശിയുമായി അനു ഗുരുതരമായി വെട്ടിപരുക്കേൽപ്പിച്ചത്.