5 പുതുമുഖങ്ങൾ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചു
In Thodupuzha, P.J. Joseph's son Apu John Joseph will replace him; Kerala Congress announces candidate list

തൊടുപുഴയിൽ പി.ജെ. ജോസഫിന് പകരം മകൻ അപു ജോൺ ജോസഫ്; സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരളകോൺഗ്രസ്

തൊടുപുഴ: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള കേരള കോൺഗ്രസിന്‍റെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 8 പേരെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തൊടുപുഴയിൽ പി.ജെ. ജോസഫിന് പകരം മകൻ അപു ജോൺ ജോസഫ് മത്സരിക്കും. കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ പി.ജെ. ജോസഫാണ് സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്നും പകരം മകൻ മത്സരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണരംഗത്ത് സജീവമായി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക

  1. തൊടുപുഴ - അപു ജോൺ ജോസഫ്

  2. കോതമംഗലം -ഷിബു തെക്കുംപുറം

  3. ഇരിങ്ങാലക്കുട -തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ

  4. കടുത്തുരുത്തി -മോൻസ് ജോസഫ്

  5. ചങ്ങനാശേരി -വിനു ജോബ്

  6. തിരുവല്ല - വർഗീസ് മാമൻ

  7. കുട്ടനാട് -റെജി ചെറിയാൻ

  8. കാഞ്ഞങ്ങാട് -ഷൈജി ഓട്ടപ്പള്ളിയിൽ

