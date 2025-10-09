Kerala

വെള്ളിയാഴ്ച്ക്കകം ഗൂഗിൾ ലിങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കുകയും ഡിക്ലറേഷൻ നൽകണമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു
പൊലീസുകാരുടെ സാമൂഹ‍്യ മാധ‍്യമ വിവരങ്ങൾ നൽകണം; നിർദേശവുമായി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി

കണ്ണൂർ: സാമൂഹ‍്യ മാധ‍്യമ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് പൊലീസ് ഉദ‍്യോഗസ്ഥർക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശം. സിവിൽ പൊലീസ് ഉദ‍്യോഗസ്ഥർ മുതൽ എസ്എച്ച്ഒമാർ വരെയുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശം. വെള്ളിയാഴ്ച്ചക്കകം ഗൂഗിൾ ലിങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കുകയും ഡിക്ലറേഷൻ നൽകണമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

അതാത് എസ്എച്ച്ഒമാർക്കാണ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി നിർദേശം നൽകിയത്. ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ, പൊലീസുകാരുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ, ഏതെങ്കിലും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ അഡ്മിനാണെങ്കിൽ ആ വിവരവും ചേർത്ത് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇത് പൊലീസുകാരുടെ സ്വകാര‍്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട്.

