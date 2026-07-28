കാസർഗോഡ്: ചെറുവത്തൂർ കൊത്തങ്കരയിൽ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ നിർമാണത്തിനിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങി. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അപകടം.
അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിവരികയാണ്. മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ട് 2 പേർ അരയോളം മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ മഴയിൽ മതിൽ കുതിർന്നു നിന്നതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് വിവരം. സിമന്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ ചെങ്കല്ലുകൾ മാത്രം അടുക്കിവച്ചുള്ള മതിലുകളാണ് ഇവിടെ നിർമിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മതിൽ ഇടിയാൻ കാരണം.