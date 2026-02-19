Kerala

പുതിയ ബ്രാൻഡിന് പേര് നിർദേശിച്ചത് 40,000 പേർ; സാങ്കേതിക പ്രശ്നം മൂലം എല്ലാം തഴഞ്ഞ് ബെവ്കോ

പുതിയ ബ്രാൻഡിന്‍റെ പേര് നിർദേശിക്കാൻ ബെവ്കോ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയിരുന്നു.
kerala bevco choose name for new brand

Updated on

കോട്ടയം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിപണിയിലിറക്കുന് മദ്യത്തിന് പേരായതായി റിപ്പോർട്ട്. മലബാർ ഡിസ്റ്ററീസ് എന്ന വിദേശ മദ്യനിർമാണ പ്ലാന്‍റിൽ നിർമിക്കുന്ന മദ്യത്തിന് മലബാർ മിസ്റ്ററി എന്നു പേരു നൽകിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്ലാന്‍റ് 21നാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അന്നു തന്നെ ബ്രാൻഡിന്‍റെ പേരും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.

നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം പേരുകളാണ് ഇതിനിടെ പൊതുജനങ്ങൾ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിവസവും 13,500 കെയ്സ് മദ്യം വിപണിയിലിറക്കനാണ് പുതിയ പ്ലാന്‍റിലൂടെ സർക്കാരിന്‍റെ നീക്കം.

bevco
name

