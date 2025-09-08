Kerala

ഹൃദയാഘാതം; കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിൻസ് ലൂക്കോസ് അന്തരിച്ചു

കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ ഒ.വി. ലൂക്കോസിന്‍റെ മകനാണ്.
Kerala congress leader prince lukose passes away

പ്രിൻസ് ലൂക്കോസ്

കോട്ടയം: ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടർന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിൻസ് ലൂക്കോസ് അന്തരിച്ചു. 53 വയസ്സായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 3.30ന് കുടുംബത്തിനൊപ്പം വേളാങ്കണ്ണിയിൽ പോയി വരുന്നതിനിടെ ട്രെയിനിൽ വച്ചാണ് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത്. ഉടൻ തന്നെ തെങ്കാശിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

കേരള കോൺഗ്രസ് ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗമാണ്. കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ ഒ.വി. ലൂക്കോസിന്‍റെ മകനാണ്. കോട്ടയം പെരുമ്പായിക്കോട് സ്വദേശിയായ പ്രിൻസ് കഴിഞ്ഞ തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചിരുന്നു.

