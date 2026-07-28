Kerala

അരിയും ഗോതമ്പും ഇനി എടിഎമ്മിൽ കിട്ടും; പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ്!

ഒഡീശയിൽ ആരംഭിച്ച വിജയിച്ച പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിലും പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്
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അരിയും ഗോതമ്പും ഇനി എടിഎമ്മിൽ കിട്ടും; പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ്!

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തിരുവനന്തപുരം: അരിയും ഗോതമ്പും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ബാങ്ക് എടിഎം മാതൃകയിൽ (ധാന്യ എടിഎം) ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി പരിഗണനയിലെന്ന് ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്.

പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ വകുപ്പ് തലത്തിൽ ആരംഭിച്ചതായാണ് വിവരം. ഓഡീശയിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച മാതൃകയാണ് സംസ്ഥാനത്തും നടപ്പാക്കാൻ ഉദേശിക്കുന്നത്.

റേഷൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിലൂടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയശേഷം ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ വിരലടയാളം സ്കാൻ ചെയ്യണം. ഇതോടെ മെഷീനിൽനിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം. 5 മിനിറ്റുകൊണ്ട് ധന്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റാമെന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ സവിശേഷത. പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതയെപ്പറ്റി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് വിശദമായ പഠനം നടത്തും.

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