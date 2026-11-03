സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴ തുടരും; 5 ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ശക്തമായ മഴ കണക്കിലെടുത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് യെലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ഥമാക്കുന്നത്.
ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായ മുറസു പുലര്ച്ചെ കരതൊട്ടു. ആന്ധ്രയിലെ ഓംഗോളിലാണ് കരതൊട്ടത്. തെക്കന് കേരളത്തിനും സമീപപ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനില്ക്കുന്നു. മധ്യകിഴക്കന് അറബിക്കടലില് കര്ണാടക തെക്കന് മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്തോട് ചേര്ന്ന് മറ്റൊരു ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനില്ക്കുന്നു.