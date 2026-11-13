വി.ഡി. സതീശൻ പെരുന്നയിലേക്ക്

കോട്ടയം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലെന്ന് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി (എന്എസ്എസ്) ജനറല് സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരന് നായര്. പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു. സമുദായാചാര്യൻ മന്നത്തു പദ്മനാഭന്റെ ജയന്തി പരിപാടിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചതായും സുകുമാരന് നായര് പറഞ്ഞു.
ഫോണിലൂടെ ക്ഷണിക്കുകയും കത്ത് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വരാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുകുമാരന് നായര് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മന്നം സമാധി മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദര്ശിക്കുമോ എന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല. സമാധി സന്ദര്ശിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാല് തീര്ച്ചയായിട്ടും അതുണ്ടാകും. മുമ്പ് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങള് തമ്മില് സംഭാഷണം നടന്നിരുന്നു. അത് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് പറഞ്ഞതാണ്. ഞാനത് മറക്കുകയും ചെയ്തു. പഴയ പരാമര്ശങ്ങളെല്ലം മറന്ന് സൗഹൃദത്തിലായെന്നും സുകുമാരന് നായര് വ്യക്തമാക്കി.
എന്എസ്എസ് ഒരാവശ്യവും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെയോ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെയോ മുന്നില് വച്ചിട്ടില്ല. സംവരണം സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിലാകണമെന്ന നിര്ദേശമാണ് സംഘടനയുടേത്.
പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലും മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലും പെട്ട പാവപ്പെട്ടവര്ക്ക് സംവരണം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് നിലപാട്. ഇക്കാര്യം ആര്ക്കും രേഖാമൂലം നല്കിയിട്ടില്ല. ഈ വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇക്കാര്യം സര്ക്കാരിനെ അറിയിക്കും-സുകുമാരന് നായര് വ്യക്തമാക്കി.
ജനുവരി 2ന് ഇത്തവണത്തെ മന്നം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സതീശൻ എസ്എസ്എസ് ആസ്ഥാനമായ പെരുന്നയിൽ എത്തുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരനും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും.