സ്ത്രീ യാത്രക്കാരുടെ കണക്കെടുക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസി; ശനിയാഴ്ച മുതൽ ജെൻഡർ ടിക്കറ്റിങ്

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ജെൻഡർ ടിക്കറ്റിങ് നടപ്പിലാക്കാൻ കെഎസ്ആർടി. ശനിയാഴ്ച (മേയ് 9) മുതൽ ടിക്കറ്റ് നൽകുമ്പോൾ സ്ത്രീ/ പുരുഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ യാത്രചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കൃത്യം കണക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നീക്കം.
ഇതിനായി ടിക്കറ്റ് മെഷീനുകളിൽ ആവശ്യമായി മാറ്റങ്ങൾ ഐടി വിഭാഗം വരുത്തിയതായാണ് വിവരം. അധികാരത്തിൽ കയറാൻ പോവുന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സൗജന്യ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി എത്ര സ്ത്രീകൾ സ്ഥിരമായി കെഎസ്ആർടിസിയെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം.