തിരുവനന്തപുരം: പൊലീസിനെ വിമര്ശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് ലൈക്ക് ചെയ്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെന്ഷന്. തിരുവല്ല സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് എസ്ഐ ആർ.പി. അരവിന്ദിനെ ആണ് സസ്പെന്റ് ചെയ്തത്.
സിപിഎം നേതാവ് ഐ.പി. ബിനുവിന്റെ പോസ്റ്റിനാണ് അരവിന്ദ് ലൈക്ക് ചെയ്തത്. ഇഡി ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസിനെ വിമര്ശിക്കുന്ന പോസ്റ്റിന് ലൈക്ക് ചെയ്തത് അച്ചടക്കലംഘനമാണെന്ന് കാട്ടിയാണ് നടപടി.
പൊലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നയാള് സേനയെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തത് പൊലീസിന് സമൂഹത്തില് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നിഷ്പക്ഷമായും പക്ഷപാതരഹിതമായും ഔദ്യോഗിക നിര്വഹണം നടത്തേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് സേനയുടെ പ്രതിച്ഛായക്ക് മങ്ങലേല്പ്പിക്കുന്നതാണെന്നും സസ്പെൻഷൻ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രേഡ് എസ്ഐയോട് വിശദീകരണം തേടിയെങ്കിലും അത് തൃപ്തികരമല്ലെന്നും അന്വേഷണത്തില് ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് അരവിന്ദിന്റേതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതായും സസ്പെന്ഷന് ഉത്തരവില് പറയുന്നു.