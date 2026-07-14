തിരുവനന്തപുരം: തനിക്ക് നേരിട്ട ദുരുനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. കൊല്ലത്ത് ഒരു സ്കൂൾ പരിപാടിക്കിടെ തന്റെ മുഖം ഒഴിവാക്കി ശരീരത്തിന്റെ മാത്രം ചിത്രമെടുത്ത് ഒരാൾ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.
ഇത് കണ്ടുനിന്ന ചിലർ ഉടൻ തന്നെ ആ ഫോട്ടോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചിലരത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മന്ത്രിയായ തന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ സാധാരണ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്നും ബിന്ദു കൃഷ്ണ ചോദിച്ചു.
"ഒരു സ്കൂളിൽ പോയപ്പോള് ഒരു മോശം അനുഭവമുണ്ടായി, ഞാനൊന്നും അറിയുന്നില്ല, അവിടെയിരിക്കുന്ന ഒരാള്, ഞാൻ ആളിനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരാള് ഫോട്ടോയെടുത്തു. അപ്പോള് തൊട്ടുബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് കാണുന്നുണ്ട്. മുഖം സൂം ചെയ്യുന്നില്ല, ബോഡിയാണ് സൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോത്തന്നെ അടുത്ത് നിന്ന ആള് പറഞ്ഞ് അതങ്ങ് മാറ്റി. പിന്നീട് കുഴപ്പമുണ്ടാകില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ അയാള് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഈ ബോഡി ഉണ്ട്. പിന്നീട് അത് വലിയ വിഷയമാക്കി അയാളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. എങ്കിളും ആളുകള് അതിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട മാനേജ്മെന്റിനെയൊക്കെ അറിയിച്ചു.' ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു.