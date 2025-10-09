Kerala

നിർണായക പ്രഖ‍്യാപനം; ക‍്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ സൗജന‍്യ യാത്ര

നിയമസഭയിൽ വച്ചായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ‍്യാപനം
minister k.b. ganesh kumar announced free ksrtc bus travel for cancer patients

നിർണായക പ്രഖ‍്യാപനം; ക‍്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ സൗജന‍്യ യാത്ര

file image

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: ക‍്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സമ്പൂർണ സൗജന‍്യ യാത്ര അനുവദിക്കുമെന്ന് ഗതാഗതവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ. നിയമസഭയിൽ വച്ചായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ നിർണായക പ്രഖ‍്യാപനം.

സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലായിരിക്കും സൗജന‍്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വ‍്യക്തമാക്കി.

minister k.b. ganesh kumar announced free ksrtc bus travel for cancer patients
പണം വാങ്ങിയ ശേഷം ടിക്കറ്റ് നൽകിയില്ല; കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കണ്ടക്റ്റർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

ഇക്കാര‍്യത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി ഡയറക്റ്റർ ബോർഡ് വ‍്യാഴാഴ്ചയോടെ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നവർക്കും യാത്ര സൗജന‍്യമായിരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ksrtc bus
kb ganesh kumar
cancer patients

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com