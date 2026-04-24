എ.കെ. പ്രീത കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി

കൊച്ചി: അഭിഭാഷക എ.കെ. പ്രീതയെ കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിച്ച് വിജ്ഞാപനം. സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം ശുപാര്ശ രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിച്ചു. അഡീഷണല് ജഡ്ജിയായി നിയമിച്ചാണ് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത്.
കേരള ഹൈക്കോടതിയില് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകയാണ് പ്രീത. മെഡിക്കല് റെക്കോര്ഡുകള് രോഗിയുടെ മൗലികാവകാശമാണെന്ന ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവ് പ്രീത വാദിച്ച കേസിലാണ് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
പിങ്ക് പൊലീസ് കേസ്, തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ നിര്വചനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന വിധികൾ വന്നത് പ്രീത വാദിച്ച കേസുകളിലാണ്. ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിര്ത്ത് റെഡി ടു വൈറ്റ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായതും പ്രീതയായിരുന്നു.