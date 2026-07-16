കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ മാറ്റം

കൊച്ചി: കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ മാറ്റം. ഗൾഫിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാറ്റം. ദോഹയിലേക്കും ബഹ്റൈനിലേക്കും ദമാമിലേക്കുമുള്ള വിമാനങ്ങളിലാണ് മാറ്റമുണ്ടായത്.
കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ദോഹയിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.30 ന് പുറപ്പെടും. രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ ബഹ്റൈൻ വിമാനം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8 ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. രാത്രി 8.30 ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ ദമാം വിമാനം രാത്രി 10 നാണ് പുറപ്പെടുക.