കുംഭമേളയിലെ വൈറൽ സുന്ദരി; മൊണാലിസ കാമുകനൊപ്പം കേരളത്തിൽ അഭയം തേടി

കാമുകൻ ഫർമാനൊപ്പം ജീവിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് മൊണാലിസ പൊലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കി
monalisa seek refuge with thampanoor police along with her boyfriend

തിരുവനന്തപുരം: കുംഭമേളയിലൂടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായ മൊണാലിസ കേരളത്തിൽ. തിരുവനന്തപുരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി മൊണാലിസ സഹായം തേടി. അച്ഛനില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് മൊണാലിസയുടെ ആവശ്യം. വീട്ടുകാര്‍ പ്രണയം എതിര്‍ത്തതോടെയാണ് കാമുകനോടൊപ്പം മൊണാലിസ കേരളത്തിലെത്തിലേക്കെത്തിയത്.

കാമുകൻ ഫർമാനൊപ്പം ജീവിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് മൊണാലിസ പൊലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കി. ഷൂട്ടിങ്ങിനായാണ് മൊണാലിസ കേരളത്തിലെത്തിയത്. എറണാകുളത്ത് വച്ച് അച്ഛനുമായി വഴക്കുണ്ടായതോടെ കാമുകനൊപ്പം ട്രെയിൻ മാർഗം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ അച്ഛനെതിരേ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകാൻ മോണാലിസ തയ്യാറായില്ല. ഷൂട്ടിങ് സംഘം സ്റ്റേഷനിലെത്തിയതോടെ മൊണാലിസയും കാമുകൻ ഫർമാനും അവർക്കൊപ്പം മടങ്ങി.

