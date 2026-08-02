Kerala

75,000ത്തിലധികം പുതിയ മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുകൾ തിങ്കളാഴ്ച വിതരണം ചെയ്യും

മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
New priority ration cards will be distributed on Monday.

പുതിയ മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുകൾ തിങ്കളാഴ്ച വിതരണം ചെയ്യും

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ 100 ദിന കർമപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച 73,024 പുതിയ മുൻഗണന (പിങ്ക്) റേഷൻ കാർഡുകളും 2,000 അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന (മഞ്ഞ) റേഷൻ കാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനതല വിതരണ പരിപാടി രാവിലെ 11ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.

ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ 20 തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് റേഷൻ കാർഡുകൾ കൈമാറും. പുതുതായി അനുവദിച്ച 73,024 റേഷൻ കാർഡുകൾ മുൻഗണന വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ളവയാണ്. കൂടാതെ അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് 2,000 പുതിയ അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന റേഷൻ കാർഡുകളെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

അർഹതയില്ലാത്തവരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത്, സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം യഥാർഥത്തിൽ അർഹരായ കുടുംബങ്ങളിലെത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ റേഷൻ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.

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