ഇടുക്കി: ജനവാസ മേഖലയിൽ ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാട്ടാന ചക്കക്കൊമ്പനെ മയക്കുവെടിവച്ച് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് കുങ്കിയാനകളെ ചിന്നക്കനാലിൽ എത്തിച്ചു. വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിക്രം, ഭരത് എന്നീ കുങ്കിയാനകളാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എത്തിയത്. സിമന്റ് പാലം മേഖലയിലാണ് ഇവയെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചക്കക്കൊമ്പന്റെ നീക്കങ്ങൾ ദ്രുതപ്രതികരണ സേനാംഗങ്ങളും വനംവകുപ്പ് വാച്ചർമാരും നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചുടുകാട് മേഖലയിലാണ് ആനയെ കണ്ടത്. വെറ്ററിനറി സംഘവുമായി കൂടിയാലോചിച്ചശേഷം ചൊവ്വാഴ്ചയോ ബുധനാഴ്ചയോ ആനയെ മയക്കുവെടിവച്ച് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ചക്കക്കൊമ്പൻ ജനവാസ മേഖലകളിലെത്തുകയും ആളുകളെ ആക്രമിക്കുകയും സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചതോടെ ചിന്നക്കനാൽ 301 കോളനിയിലെ താമസക്കാർ അടുത്തിടെ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ചക്ക തേടി ജനവാസ മേഖലകളിൽ പതിവായി എത്തുന്നതിനാലാണ് ആനയ്ക്ക് ചക്കക്കൊമ്പൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്.
അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടി മാറ്റിയതും ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്നായിരുന്നു. നിലവിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ അപ്പർ കോതയാർ അണക്കെട്ടിന് സമീപമുള്ള കള്ളക്കാട് വനമേഖലയിലാണ് അരിക്കൊമ്പനുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മേഖലയിൽ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ 34 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതായി വനംമന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. ജനസാന്ദ്രതയേറിയ മേഖലയിൽ 17 മുതൽ 18 വരെ കാട്ടാനകളുണ്ടെന്നും ഏകദേശം മൂന്ന് ഏക്കർ മാത്രം വനഭൂമിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണിതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, പരമ്പരാഗതമായി ആനകൾ വെള്ളം കുടിക്കാനെത്തുന്ന മേഖലയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചക്കക്കൊമ്പനെ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാനാണ് നിലവിൽ സർക്കാരിന് അനുമതിയുള്ളത്. ആനയെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം ഹൈക്കോടതിയുടെയും നിരീക്ഷണ സമിതിയുടെയും നിർദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായിരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.