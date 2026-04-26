മുണ്ടത്തിക്കോട് ദുരന്തം; പുതുപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് വെടിക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി

കോട്ടയം: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പുതുപ്പള്ളി സെന്റ് ജോര്ജ് ഓര്ത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിന് വെടിക്കെട്ട് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം.
ഓര്ത്തഡോക്സ് സഭ അധ്യക്ഷന് ബസേലിയോസ് മാര്ത്തോമാ മാത്യൂസ് തൃതീയന് കാതോലിക്കാ ബാവയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരമാണ് തീരുമാനം. ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇത്തവണ വിപുലമായ ആഘോഷപരിപാടികള് വേണ്ടെന്ന സഭാ അധ്യക്ഷന്റെ ആഹ്വാനം പള്ളി ഭരണസമിതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതോടെ മേയ് മാസം നടക്കുന്ന പ്രധാന പെരുന്നാളിൽ വെടിക്കെട്ട് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഇടവക ഭരണസമിതി അറിയിച്ചു. കാതോലിക്കാ ബാവയുടെ ആഹ്വാനം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രശസ്തമായ ചന്ദനപ്പള്ളി വലിയപള്ളി പെരുന്നാളില് വെടിക്കെട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.