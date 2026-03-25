മലപ്പുറം: വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തവനൂരിൽ നിന്നും മത്സരിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വി.എസ്. ജോയിയെ വിജയിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് സൗജന്യ വിദേശ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി. ബാവ ഹാജി.
ജോയിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡ് നൽകുന്ന യുഡിഎഫ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്കും ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിക്കുമാണ് 15 ദിവസത്തെ യാത്ര വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
എൽഡിഎഫിനു വേണ്ടി മുൻ മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലും ബിജെപിക്കു വേണ്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രവി തേലത്താണ് തവനൂരിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. 15 വർഷമായി ജലീൽ തന്നെയാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിലൂടെ വിജയിച്ചു വരുന്നത്.