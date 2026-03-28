തിരുവനന്തപുരം: നീണ്ട 63 വർഷത്തെ സിപിഎം ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ജി. സുധാകരനെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ.
യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായാണ് സുധാകരന് നിലവിൽ ചങ്ങാത്തം കൂടുന്നതെന്നും സുധാകരന്റെ പൂർവകാല രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുമായി ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
പൂർണമായും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകളാണ് സുധാകരൻ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും സുധാകരനുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനത്തിനും താനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.