Kerala

പൊലീസ് വണ്ടിയിൽ കൈ വച്ച് നവ്യാ നായർ! മിനിറ്റുകൾക്കകം പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു

വിദ്യാർഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടു പോകുന്ന പൊലീസ് വാൻ തടയുന്ന റിയ ആഹിറിന്‍റെ ചിത്രം സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു.
Navya Nair rests her hand on a police vehicle! Post withdrawn within minutes

പൊലീസ് വണ്ടിയിൽ കൈ വച്ച് നവ്യാ നായർ! മിനിറ്റുകൾക്കകം പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു

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ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ വൈറലായ ചിത്രം പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് നടി നവ്യാ നായർ. വിദ്യാർഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടു പോകുന്ന പൊലീസ് വാൻ തടയുന്ന റിയ ആഹിറിന്‍റെ ചിത്രം സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. ആ ചിത്രത്തിനു സമാനമായ ഫോട്ടോയാണ് നവ്യ പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചിത്രം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.‌

അറസ്റ്റ് മെമോ പൊലുമില്ലാതെ വാനിൽ വിദ്യാർഥികളെ കുത്തിനിറച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നതു കണ്ടതു കൊണ്ടാണ് മഴയെ പോലും അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് വാൻ തടഞ്ഞതെന്ന് പിന്നീട് റിയ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

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