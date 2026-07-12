Kerala

പുതിയ കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റിനെ ഉടൻ അറിയാം; ചര്‍ച്ച തുടങ്ങാന്‍ ദീപാദാസ് മുന്‍ഷിക്ക് നിര്‍ദേശം

കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് സണ്ണി ജോസഫ് മന്ത്രിയായതോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തേടുന്നത്
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Deepa Das Munshi
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തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റിനെ ഉടൻ കണ്ടെത്തും. പ്രാഥമിക ചർച്ച തുടങ്ങാൻ കേരളത്തിന്‍റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുൻഷിക്ക് ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശം നൽകി.

എം.എം. ഹസൻ, ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, ബെന്നി ബഹന്നാൻ, ഷാഫി പറമ്പിൽ, കെ.സി. ജോസഫ്, മാത്യു കുഴൽനാടൻ, ആന്‍റോ ആന്‍റണി, അടൂർ പ്രകാശ്, എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കൈവിട്ടുപോയതോടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിനായി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ചരടുവലികൾ ആരംഭിച്ചതായാണ് സൂചന.

കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് സണ്ണി ജോസഫ് മന്ത്രിയായതോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തേടുന്നത്. എംപിമാരെയും എംഎല്‍എമാരെയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ ഫ്‌ലക്‌സ് ബോര്‍ഡുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

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