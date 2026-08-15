തിരുവനന്തപുരം: പ്രവാസി സംരംഭകര്ക്കായി നോർക്ക റൂട്ട്സും ട്രാവന്കൂര് പ്രവാസി ഡെവലപ്മെന്റ് കോ. ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും സംയുക്തമായി 2026 ഓഗസ്റ്റ് 17 ന് (ചിങ്ങം 01) തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് നോര്ക്ക സെന്ററില് വായ്പാവിതരണവും, സംരംഭകത്വ വായ്പാ നിര്ണയ ക്യാംപും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
നാട്ടില് തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന നോര്ക്ക ഡിപ്പാര്ട്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഫോര് റിട്ടേണ്ഡ് എമിഗ്രന്സ് അഥവ എന്ഡിപിആര്ഇഎം പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ക്യാംപ്. വായ്പാ നിര്ണയ ക്യാംപില് പങ്കെടുക്കാന് താല്പര്യമുള്ളവര് 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന നോര്ക്ക ഗ്ലോബല് കോണ്ടാക്റ്റ് സെന്ററിന്റെ ടോള് ഫ്രീ നമ്പറുകളായ 1800 425 3939 (ഇന്ത്യയില് നിന്നും) +91-8802 012 345 (വിദേശത്തു നിന്നും, മിസ്സ്ഡ് കോള് സര്വ്വീസ്) ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
പാസ്പോർട്ട്, ആധാർ, പാൻകാർഡ്, ഇലക്ഷൻ ഐഡി, റേഷൻ കാർഡ് എന്നിവയുടെ ഒറിജിനലും പകര്പ്പുകളും, രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകള് പദ്ധതി-വിശദീകരണം, പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ എന്നിവ സഹിതമാണ് പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്, പ്രവാസികള് ചേര്ന്ന് രൂപീകരിച്ച കമ്പനികള്, സൈാസൈറ്റികള് എന്നിവര്ക്കും അപേക്ഷിക്കാന് അര്ഹതയുണ്ട്.
രണ്ടു വര്ഷമെങ്കിലും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തു മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികള്ക്ക് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിലവിലുളളവയുടെ വിപുലീകരണത്തിനും എന്ഡിപിആര്ഇഎം പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. സംരംഭങ്ങള്ക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപവരെയുളള വായ്പകള് പദ്ധതിവഴി ലഭിക്കും. കൃത്യമായ വായ്പാ തിരിച്ചടവിന് 15 ശതമാനം മൂലധന സബ്സിഡിയും മുന്നു ശതമാനം പലിശ സബ്സിഡിയും ലഭിക്കും.