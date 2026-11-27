തിരുവനന്തപുരം: മുൻ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സീറാം സാംബശിവ റാവു അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം. എറണാകുളം ജോയിന്റ് കമ്മിഷണർ വിനോദ് കുമാറിനെയും ആലപ്പുഴ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ കെ.ആർ. അജയിയെയുമാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്.
വിനോദ് കുമാറിനെ വിമുക്തിയുടെ ചുമതലയിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. അജയ്യെ തിരുവനന്തപുരം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറായാണ് നിയമിച്ചത്. സിറാം സാംബശിവ റാവു അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വിനോദ് കുമാറും അജയ്യും.
വിമുക്തി ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന രാജേഷ് വി, എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്സ് ആന്ഡ് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ബ്യൂറോ ജോയിന്റ് കമ്മിഷണറാകും. സുരേഷ് കെ.എസ്. കോഴിക്കോട് നോര്ത്ത് സോണ് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണറാവും.
പദവി ഒഴിയുന്നതിന് മുന്പ് മുന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണര് സാംബശിവ റാവു സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് ഗുരുതരമായ കോഴ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. എസ്. വിനോദ്, കെ.ആര്. അജയ് എന്നിവര് ബാറുടമകളില് നിന്ന് കോഴ വാങ്ങിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. തുടർന്ന് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.