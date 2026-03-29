Kerala

ഒരു ഓശാന ഞായർ കൂടി; വിശുദ്ധ വാരത്തിന് തുടക്കം

യേശുവിനെ ഒലിവ് മരച്ചില്ലകള്‍ വീശി ജറുസലേമിൽ ജനസമൂഹം വരവേറ്റതിന്‍റെ ഓര്‍മ പുതുക്കുകയാണ് കുരുത്തോലപ്പെരുന്നാള്‍ ദിനത്തിൽ വിശ്വാസികള്‍
ഒരു ഓശാന ഞായർ കൂടി; വിശുദ്ധ വാരത്തിന് തുടക്കം

file image

Updated on

യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ ജറുസലം പ്രവേശനത്തിന്‍റെ സ്മരണകളുയർത്തി ഒരു ഓശാന ഞായർ കൂടി. പള്ളികളില്‍ പ്രത്യേക പ്രാര്‍ഥനകളും കുരുത്തോല പ്രദക്ഷിണങ്ങളും നടക്കും. ഓശാന ഞായര്‍ ആചരണത്തോടെ വിശ്വാസികള്‍ വിശുദ്ധ വാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.

യേശുവിനെ ഒലിവ് മരച്ചില്ലകള്‍ വീശി ജറുസലേമിൽ ജനസമൂഹം വരവേറ്റതിന്‍റെ ഓര്‍മ പുതുക്കുകയാണ് കുരുത്തോലപ്പെരുന്നാള്‍ ദിനത്തിൽ വിശ്വാസികള്‍. കുരുത്തോല വെഞ്ചരിപ്പും പ്രദക്ഷിണവും വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയും വചന സന്ദേശവും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളാണ് വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ നടക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വിവിധ സ്ഥാനാർഥികൾ പള്ളിയിലെത്തുകയും പ്രാർഥനകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

easter
palm sunday
christian

logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com