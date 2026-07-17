Kerala

"ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറാണ് വൈദ്യുതി തടസപ്പെട്ടത്"; ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുവെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

വൈദ്യുതി ലഭ്യതയിൽ കുറവുണ്ടാകാം. അതു മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് വാങ്ങാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.
"Power supply was interrupted for an hour and a quarter"; Pinarayi Vijayan says

പിണറായി വിജയൻ

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. വിദ്യാർഥികൾ ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഒന്നേ കാൽ മണിക്കൂറാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈദ്യുതി തടസപ്പെട്ടത്.

നിയന്ത്രണം മുൻ കൂട്ടി അറിയിക്കാത്തത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വൈദ്യുതി ലഭ്യതയിൽ കുറവുണ്ടാകാം. അതു മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് വാങ്ങാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ മുൻ കൂട്ടി നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. വൈദ്യുതി കരാറുമായി വിയോജിപ്പോടെ മുന്നോട്ടു പോകാനായിരുന്നു എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. കരാർ റദ്ദാക്കിയത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷനാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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