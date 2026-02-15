Kerala

ഫുട് പാത്തിൽ വീണ്ടും വ‍ണ്ടി തടഞ്ഞ് പ്രഭാവതി; വെറുപ്പിക്കലാണെന്ന് സോഷ്യൽമീഡിയ

ആദ്യദിവസം പ്രഭാവതി തടഞ്ഞ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന്‍റെ ഉടമയുടെ ലൈസൻസ് എംവിഡി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
ഫുട് പാത്തിൽ വീണ്ടും വ‍ണ്ടി തടഞ്ഞ് പ്രഭാവതി

ഫുട്പാത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് വൈറലായി മാറിയ പ്രഭാവതിക്കെതിരേ നെഗറ്റീവ് കമന്‍റുകളുമായി സോഷ്യൽമീഡിയ. ദിവസവും പ്രഭാവതി വണ്ടി തടയാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് നെഗറ്റീവ് പോസ്റ്റുകളും ട്രോളുകളും ശക്തമായത്. ആദ്യദിവസം പ്രഭാവതി തടഞ്ഞ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന്‍റെ ഉടമയുടെ ലൈസൻസ് എംവിഡി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. അതു മാത്രമല്ല എംവിഡിയുടെ അംബാസഡറായും പ്രഭാവതിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലം ട്രാഫിക് സിഗ്നലിന് സമീപമുള്ള ഫുട്പാത്തിലാണ് വാഹനം തടഞ്ഞത്. സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ച വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

എന്നാൽ പ്രഭാവതി നിരന്തരം വാഹനങ്ങൾ തടയാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ നെഗറ്റീവ് കമന്‍റുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ പോകുന്നയാളുടെ ഷർട്ടിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു തിരിച്ചു വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിഡിയോ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

അതിനു താഴെയാണ് ഇത് കുറച്ചു ഓവറാണ്, മാനസിക വൈകൃതമാണ്, ഇന്നലെ എല്ലാവരും അമ്മ, അമ്മൂമ്മ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്, ഇന്ന് തള്ള എന്നാക്കി, എന്ത് വെറുപ്പിക്കലാണ് തുടങ്ങിയ കമന്‍റുകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

