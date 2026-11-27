ഇടുക്കി: കാട്ടാന ചക്കകൊമ്പന് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യം മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ചിന്നക്കനാലിൽ ആനയുടെ നീക്കങ്ങൾ വനംവകുപ്പ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
നടുത്തുരുത്തി എന്ന ചെറിയ ദ്വീപിലാണ് ആനയെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് വനംവകുപ്പ് ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഡി.കെ. വിനോദ് കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ദ്വീപ് ചെറുതും സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളതുമായതിനാൽ അവിടെവച്ച് ദൗത്യം നടത്താനാകില്ല. ആനയെ മയക്കുവെടിവച്ചാലും തുടർന്നുള്ള നടപടികൾക്കും കുങ്കിയാനകളെ എത്തിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആന ദ്വീപിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.
ആന പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയാൽ ദൗത്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് തടയുന്നതിനായി ബോട്ട് സംഘം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ദിവസം ആന സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലൂടെ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ദൗത്യം പുനരാരംഭിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമെന്നും വിനോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
ബുധനാഴ്ച ആരംഭിച്ച ദൗത്യം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ആനയെ മയക്കുവെടിവയ്ക്കാനാകാതെ മുടങ്ങിയിരുന്നു. ആനയ്ക്കും അതിനെ പിന്തുടർന്ന് മയക്കുവെടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം (ആർആർടി) അംഗങ്ങൾക്കും സമ്മർദമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ദൗത്യം തിടുക്കത്തിൽ നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.
ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ആറ് വാർഡുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനാജ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയും തുടരുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. 1, 2, 9, 10, 11, 12 വാർഡുകളിലെ സ്കൂളുകൾക്കും അവധിയായിരിക്കും.
ദൗത്യസംഘങ്ങളുടെ ഏകോപനവും സുരക്ഷയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നാല് സംഘങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചിന്നക്കനാലിലെ 301 കോളനിയിലെ താമസക്കാർ ആന ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങി ആളുകളെ ആക്രമിക്കുകയും സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടുത്തിടെ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ആനയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നാൽ നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്.