സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര മേളയിൽ മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

രാഹുൽ വേദി പങ്കിട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാലക്കാട് നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മിനി കൃഷ്ണകുമാർ വേദി വിട്ടിറങ്ങി
മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിക്കൊപ്പം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

പാലക്കാട്: മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട് പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര മേളയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിദ‍്യാഭ‍്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി, എം.ബി. രാജേഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പം രാഹുൽ വേദിയിലെത്തിയത്.

ലൈംഗികാരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാഹുലിനെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഇടത് സംഘടനകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട് എത്തിയാൽ തടയുമെന്ന് ബിജെപിയും ഡിവൈഎഫ്ഐയും

രാഹുലിനെ ജില്ലയിലെ പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐയും വ‍്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം രാഹുൽ വേദി പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചടങ്ങിലെ ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തിയത് രാഹുലായിരുന്നു. രാഹുൽ പരിപാടിയിലെത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാലക്കാട് നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മിനി കൃഷ്ണകുമാർ വേദി വിട്ടു.

