അഞ്ച് ദിവസം ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളില് യെലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മധ്യ പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും സമീപ മധ്യകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും മുകളില് ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമര്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് മഴയ്ക്ക് കാരണം. ഇതു അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് പടിഞ്ഞാറ് വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് മധ്യ പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ഇത് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദമായി ശക്തിപ്രാപിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
മധ്യ തമിഴ്നാടിനും സമീപപ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളില് സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് 4.5 മുതല് 7.6 കിലോമീറ്റര് വരെ ഉയരത്തില് ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനില്ക്കുന്നു. അതിനാൽ കേരളത്തില് 25 വരെ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപ്രതീക്ഷിത മഴയ്ക്കും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനും കാരണം മേഘവിസ്ഫോടനമല്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ചെറിയ പ്രദേശത്ത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില് അതിശക്തമായ മഴ പെയ്തതാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രതിഭാസത്തിന് വഴിവച്ചതെന്നും ഐഎംഡി തിരുവനന്തപുരം ഡയറക്റ്റർ നിത കെ. ഗോപാല് പറഞ്ഞു.
വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാന രീതിയില് പെട്ടെന്നുള്ള ശക്തമായ മഴ പെയ്യാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മലയോര മേഖലകളില് പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.