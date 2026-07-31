മഴ: ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് ശനിയാഴ്ച അവധി

കൽപ്പറ്റ: വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കലക്റ്റർ ശനിയാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്കൂളുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളെജുകൾ, ആംഗൻവാടികൾ, മതപഠന ക്ലാസുകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം അവധി ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്കും റെസിഡൻഷ്യൽ കോളെജുകൾക്കും അവധി ബാധകമല്ല.
കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്ന കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെയും ഓറഞ്ച് അലർട്ടിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.