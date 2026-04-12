കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കല് കോളെജിലെ ബിഡിഎസ് വിദ്യാര്ഥി നിതിന് രാജിന്റെ മരണത്തില് ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്ത്.
വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിനു പിന്നിൽ ജാതി- വർണ അധിക്ഷേപമാണെന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ നിലപാട് സർക്കാർ ഗൗരത്തിലെടുക്കണമെന്നും ഉത്തരവാദികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷ കാലയളവിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരേയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.