മുൻ ഡിജിപിക്ക് എന്തോ ഗുരുതര പ്രശ്നമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ആക്ഷേപിച്ച് ശ്രീലേഖ

തിരുവനന്തപുരം: മുൻ ഡിജിപി ശ്രീലേഖയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പരിഹസിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഒരു ദിവസം രാജി വയ്ക്കും, പിന്നെ പിൻവലിക്കും. ഡിജിപിയായി ഇരുന്ന ആളാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാമോ, അവർ ഇരുന്ന സ്ഥാനത്തേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ടേ എന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ ശ്രീലേഖ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ താണ്ഡവമാണെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത്. അത് വേറെ ലെവൽ താണ്ഡവമാണ്. പ്ലാനിങ്ങില്ലാതെ മയക്കു മരുന്ന് അകത്തു ചെല്ലുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വെപ്രാളമില്ലേ, അതാണ് അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ശ്രീലേഖ പറയുന്നത്.
ബിജെപി കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പുനലൂരിൽ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിനു ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീലേഖ. ഭരണഘടനയും പിടിച്ച് പാറ്റകൾക്കൊപ്പം പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ നാണമില്ലെയെന്നും സമരം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും രാജി വയ്ക്കണമെന്നും ശ്രീലേഖ ആവശ്യപ്പെട്ടു.